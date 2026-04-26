Geschwindigkeitskontrolle in Mündersbach führt zu mehreren Ordnungswidrigkeitsverfahren!

Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Dierdorf kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Dabei konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Tagesschnellster war der Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia mit 83 km/h.



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