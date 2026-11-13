Geschwindigkeitskontrolle endet mit Fluchtversuch

Hierbei wurden insgesamt 8 Verstöße im Verwarnungsgeldbereich geahndet.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen sollte ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt den Anhaltezeichen der Polizei Folge zu leisten, versuchte der Fahrzeugführer, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Flucht konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten unterbunden werden. Bei der sich anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Führerschein erwischt wurde, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Fahrzeug präventiv sichergestellt.



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