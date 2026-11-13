Westerburg
Geschwindigkeitskontrolle endet mit Fluchtversuch
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Beamte der Polizeiinspektion Westerburg führten am 12.11.2026 im Zeitraum von 14:00 - 16:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet von Westerburg durch.

Lesezeit 1 Minute

Hierbei wurden insgesamt 8 Verstöße im Verwarnungsgeldbereich geahndet.
Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen sollte ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt den Anhaltezeichen der Polizei Folge zu leisten, versuchte der Fahrzeugführer, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Flucht konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten unterbunden werden. Bei der sich anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Führerschein erwischt wurde, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Fahrzeug präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
POK'in Rausch
Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren