Montabaur
Geschwindigkeitskontrolle der Polizeiinspektion Montabaur
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Geschwindigkeitskontrolle am Vatertag auf der B 49 im Bereich des sog.

"Großen Herrgotts" brachte ein ernüchterndes Ergebnis.
Innerhalb von nur zwei Stunden fuhren 26 Verkehrsteilnehmende schneller als die erlaubten 80 km/h. Auf den Tagesschnellsten mit 119 km/h kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 200,- EUR und ein Punkt zu.
Insgesamt zog die Kontrolle 17 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 9 Verwarnungen nach sich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
Martin Velten, EPHK
Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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