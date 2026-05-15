"Großen Herrgotts" brachte ein ernüchterndes Ergebnis.
Innerhalb von nur zwei Stunden fuhren 26 Verkehrsteilnehmende schneller als die erlaubten 80 km/h. Auf den Tagesschnellsten mit 119 km/h kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 200,- EUR und ein Punkt zu.
Insgesamt zog die Kontrolle 17 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 9 Verwarnungen nach sich.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
Martin Velten, EPHK
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Geschwindigkeitskontrolle der Polizeiinspektion Montabaur
"Großen Herrgotts" brachte ein ernüchterndes Ergebnis.