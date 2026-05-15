Geschwindigkeitskontrolle der Polizeiinspektion Montabaur

"Großen Herrgotts" brachte ein ernüchterndes Ergebnis.

Innerhalb von nur zwei Stunden fuhren 26 Verkehrsteilnehmende schneller als die erlaubten 80 km/h. Auf den Tagesschnellsten mit 119 km/h kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 200,- EUR und ein Punkt zu.

Insgesamt zog die Kontrolle 17 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 9 Verwarnungen nach sich.



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