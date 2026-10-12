Untershausen
Geruchsbelästigung und Knallgeräusch in Einfamilienhaus – geplatzte Spraydose
Symbolbild
dpa

Am Sonntag, 11.10.2026 um 17:49 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in ein Einfamilienhaus in Untershausen alarmiert, nachdem die Bewohner dort ein Zisch- sowie Knallgeräusch wahrgenommen und einen beißenden Geruch gemeldet hatten.

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Da im Rahmen der ersten Messungen erhöhte Kohlenmonoxid-Werte festgestellt wurden, prüften die Einsatzkräfte den Verdacht auf ein mögliches Gasleck.
Im weiteren Verlauf sanken die Werte kontinuierlich ab, weshalb ein Gasaustritt bzw. ein technischer Defekt an der Gasversorgung ausgeschlossen werden konnte.
Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte letztlich geklärt werden, dass eine kleine Spraydose, welche auf einem Kamin abgestellt war, für den Geruch und den wahrgenommenen Knall verantwortlich gewesen sein dürfte.
Offenbar hatte die Hitzeeinwirkung des Ofens zum Bersten des Behälters geführt.
Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Druckbehälter, Spraydosen und brennbare Gegenstände grundsätzlich fern von Öfen und Wärmequellen aufzubewahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
POK'in Humberg

Telefon: 02602-9226-0


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