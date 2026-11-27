

Der 34-Jährige führte neben weiteren Werkzeugen auch ein Cuttermesser mit sich. Zunächst erklärte er sich freiwillig bereit, dieses dem Sicherheitsmitarbeiter auszuhändigen. Als ihm jedoch mitgeteilt wurde, dass er das Messer erst nach Verlassen des Weihnachtsmarktgeländes zurückerhalten könne, reagierte er zunehmend aggressiv. In der Folge kam es zu einem Gerangel um das Messer, bei dem der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine Schnittverletzung an der Handinnenfläche erlitt.

Durch das Hinzukommen weiterer Sicherheitskräfte konnte der 34-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Cuttermesser mit feststehender Klinge wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die bundesweit geltenden waffenrechtlichen Regelungen hin. Danach ist das Führen von Messern jeglicher Art auf öffentlichen Veranstaltungen, zu denen auch Weihnachtsmärkte zählen, grundsätzlich verboten. Gesetzlich geregelte Ausnahmen sind zu beachten. Verstöße können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Entsprechende Gegenstände können sichergestellt und unter den gesetzlichen Voraussetzungen eingezogen werden.



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