Gemmerich
Gemmerich - Diebstähle von Gräbern auf Friedhof
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

In den letzten Tagen, vermutlich vom Mittwoch, 07.10.2026 bis Montag, 12.10.2026, kam es auf dem Friedhof in Gemmerich zu Diebstählen von Grabschmuck verschiedener Gräber.

Zeugen, die in dem Zeitraum, vor allem in den Abend- und Nachtstunden, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771 9327-0 in Verbindung zu setzen. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich ebenfalls mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen und Strafanzeige zur erstatten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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