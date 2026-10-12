Zeugen, die in dem Zeitraum, vor allem in den Abend- und Nachtstunden, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771 9327-0 in Verbindung zu setzen. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich ebenfalls mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen und Strafanzeige zur erstatten.
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Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
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Gemmerich - Diebstähle von Gräbern auf Friedhof
Zeugen, die in dem Zeitraum, vor allem in den Abend- und Nachtstunden, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771 9327-0 in Verbindung zu setzen. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich ebenfalls mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen und Strafanzeige zur erstatten.