Die Kontrollen fanden auf der Bundesstraße 255, in der Gemarkung Hahn am See statt.
Bei etwa 50 kontrollierten Fahrzeugen, konnten die Polizeibeamten verschiedene Verkehrsverstöße feststellen. Darunter mehrere Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und das Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-98050
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Gemeinsame Kontrollstelle der Polizeiinspektionen Westerburg und Montabaur
Die Kontrollen fanden auf der Bundesstraße 255, in der Gemarkung Hahn am See statt.