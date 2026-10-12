Gemeinsame Kontrollstelle der Polizeiinspektionen Westerburg und Montabaur

Hahn am See (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag errichteten Beamte der Polizeiinspektionen Westerburg und Montabaur eine gemeinsame Kontrollstelle.

Die Kontrollen fanden auf der Bundesstraße 255, in der Gemarkung Hahn am See statt.



Bei etwa 50 kontrollierten Fahrzeugen, konnten die Polizeibeamten verschiedene Verkehrsverstöße feststellen. Darunter mehrere Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und das Erlöschen der Betriebserlaubnis.



Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.



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Polizeiinspektion Westerburg



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