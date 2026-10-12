Polizeidirektion Montabaur
Gemeinsame Kontrollstelle der Polizeiinspektionen Westerburg und Montabaur
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hahn am See (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag errichteten Beamte der Polizeiinspektionen Westerburg und Montabaur eine gemeinsame Kontrollstelle.

Die Kontrollen fanden auf der Bundesstraße 255, in der Gemarkung Hahn am See statt.

Bei etwa 50 kontrollierten Fahrzeugen, konnten die Polizeibeamten verschiedene Verkehrsverstöße feststellen. Darunter mehrere Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und das Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050


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