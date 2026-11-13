Gemeinsame Kontrollen der Polizeien Bad Ems und Montabaur





Ein besonderes Augenmerk wurde hierbei auf Geschwindigkeitsverstöße und die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer gelegt.



Insgesamt wurden 26 Verstöße aus den Bereichen Geschwindigkeit, Kindersicherung, Fzg-Mängel und Fahren unter Betäubungseinfluss festgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer missachtete die Anhaltzeichen und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch nach kurzer Nacheile aufgegriffen werden. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit durch den Konsum von Betäubungsmitteln. Dem Verkehrsteilnehmer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Die Polizeiinspektionen Bad Ems und Montabaur ziehen ein positives Fazit der gemeinsamen Kontrollen und werden auch künftig durch gezielte Kontrollen zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger beitragen.



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Polizeidirektion Montabaur

für die PI Bad Ems und PI Montabaur,

D. Stein, PK

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