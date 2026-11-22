Bad Ems/ Nassau (ots) - Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Ems wurde am 21.11.2026 durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Ems eine gemeinsame Kontrolle, unter Beteiligung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau, durchgeführt.



Ziel der Maßnahme war die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere im Bereich des Jugendschutzes sowie des Gewerbe- und Gaststättenrechts.

Die Maßnahme stieß bei der Bevölkerung überwiegend auf Verständnis und positive Resonanz.

Im Rahmen der Kontrollen wurden Verstöße gegen die Bestimmungen des Landesglücksspielgesetzes sowie lebensmittel- und gaststättenrechtliche Mängel festgestellt. Die Verstöße wurden vor Ort angesprochen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.



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