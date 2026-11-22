Ziel der Maßnahme war die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere im Bereich des Jugendschutzes sowie des Gewerbe- und Gaststättenrechts.
Die Maßnahme stieß bei der Bevölkerung überwiegend auf Verständnis und positive Resonanz.
Im Rahmen der Kontrollen wurden Verstöße gegen die Bestimmungen des Landesglücksspielgesetzes sowie lebensmittel- und gaststättenrechtliche Mängel festgestellt. Die Verstöße wurden vor Ort angesprochen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
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Gemeinsam im Einsatz/ Ordnungsamt, Kreisverwaltung und Polizei kontrollieren im Rhein-Lahn-Kreis
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