Gefährlicher Überholversuch

Hachenburg (ots) -



Bereits am Mittwoch, den 22.04.2026, gegen ca. 17:30 Uhr, kam es auf der L292 von Steinebach a.d.W. in Richtung Schenkelberg zu einer äußerst prekären Verkehrssituation.

Ein weißer VW-Kleinwagen versuchte, Zeugenangaben zufolge trotz herannahendem Gegenverkehr ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Lediglich durch die schnellen, situationsangepassten Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmer konnte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge verhindert werden. Die fahrzeugführende Person des Kleinwagens zeigte sich jedoch weniger beeindruckt von der gefährlichen Situation und forderte durch Gestiken eine zügigere Fahrweise der anderen Fahrzeugführer ein.

Seitens der Polizeiinspektion Hachenburg wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Geschehens, insbesondere aus dem betroffenen Fahrzeug aus dem Gegenverkehr, werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 02662 95580.



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Polizeiinspektion Hachenburg

02662-9558-0

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