Vor Ort konnte eruiert werden, dass es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen kam, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde eine männliche Person durch einen derzeit noch unbekannten Täter mit einem Glas im Gesicht verletzt.
Die männliche Person musste folglich ärztlich versorgt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
PK Knipper
0266398050
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Gefährliche Körperverletzung auf Kirmesveranstaltung
Vor Ort konnte eruiert werden, dass es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen kam, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde eine männliche Person durch einen derzeit noch unbekannten Täter mit einem Glas im Gesicht verletzt.