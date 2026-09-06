In weiterer Folge wurde durch polizeiliche Ermittlungen festgestellt, dass der Fahrer des Opel Vectra alkoholisiert fuhr. Der Fahrer/die Fahrerin des Opel Adam, sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.
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Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
SB: PK Baumgarten
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Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf
In weiterer Folge wurde durch polizeiliche Ermittlungen festgestellt, dass der Fahrer des Opel Vectra alkoholisiert fuhr. Der Fahrer/die Fahrerin des Opel Adam, sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.