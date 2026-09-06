Ransbach-Baumbach
Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Sonntagmorgen des 06.09.2026 kam es auf der K116, Ortsausgang Ransbach-Baumbach Richtung Hundsdorf durch einen schlangenlinienfahrenden Opel Vectra zu einer Gefährdung eines entgegenkommenden roten Opel Adam in. Der Opel Adam musste dem auf der falschen Fahrbahn fahrenden Opel Vectra derart ausweichen, dass er mit einem Bordstein kollidierte.

In weiterer Folge wurde durch polizeiliche Ermittlungen festgestellt, dass der Fahrer des Opel Vectra alkoholisiert fuhr. Der Fahrer/die Fahrerin des Opel Adam, sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0
SB: PK Baumgarten


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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