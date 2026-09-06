Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Am Sonntagmorgen des 06.09.2026 kam es auf der K116, Ortsausgang Ransbach-Baumbach Richtung Hundsdorf durch einen schlangenlinienfahrenden Opel Vectra zu einer Gefährdung eines entgegenkommenden roten Opel Adam in. Der Opel Adam musste dem auf der falschen Fahrbahn fahrenden Opel Vectra derart ausweichen, dass er mit einem Bordstein kollidierte.