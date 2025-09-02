Gefährdung des Straßenverkehrs auf der L 288 - Zeugen gesucht!



Hierbei überholte die Fahrzeugführerin eines schwarzen Ford Fiesta einen langsamer fahrenden PKW auf einem nur bedingt einsehbaren Teilstück, ohne dabei Rücksicht auf den Gegenverkehr zu nehmen. Ein Frontalzusammenstoß konnte nur durch eine durchgeführte Gefahrenbremsung des entgegenkommenden Fahrzeugführers eines weißen Tesla verhindert werden. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Auch der überholte Fahrzeugführer wurde im Rahmen des anschließenden Ausweichmanövers der Überholenden gefährdet, sodass dieser ebenso bis zum Stillstand bremsen musste. Es wurde eine Strafanzeige wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen, insbesondere der derzeit unbekannte Fahrzeugführer des entgegenkommenden Tesla, sich unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.



