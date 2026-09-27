Maroth
Gebäudebrand auf dem Campingplatz
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am heutigen Sonntag, den 27.09.2026 gegen 05:20 Uhr, wurde durch Zeugen ein Brand am Wirtschaftsgebäude des Campingplatzes am See festgestellt.



Zahlreiche Feuerwehrkräfte aus der VG Selters und Umgebung befinden sich aktuell im Einsatz. Die Bauweise des Gebäudes erschwert die Löscharbeiten erheblich, mit einer längeren Einsatzdauer muss gerechnet werden.

Das Gebäude dürfte einen Totalschaden erlitten haben, mindestens 2 Personen wurden zudem durch Brandrauch leicht verletzt.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Kaiser
Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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