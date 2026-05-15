Im Rahmen der Ermittlungen konnten durch die Polizei Westerburg mehrere Gegenstände sichergestellt werden. Diese konnten bislang noch nicht vollständig den entsprechenden Taten zugeordnet werden.
Die Polizeiinspektion Westerburg bittet Geschädigte, welche bisher noch keine Anzeige erstattet haben, sich zu melden.
Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auffällige Beobachtungen im Stadtgebiet gemacht haben.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-98050
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Fund mehrerer Gegenstände nach Diebstählen - Geschädigte und Zeugen gesucht