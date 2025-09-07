Fund eines E-Bikes





Das Fahrzeug, welches im Straßengraben Graf-Heinrich-Straße / Einmündung Saynstraße lag, wurde sichergestellt und befindet sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg.

Es handelt sich hierbei um ein schwarzes Pedelec der Marke: "Giant" / weiße Aufschrift, dass Hinterrad ist beschädigt.



Hinweise auf den Besitzer bzw. zum Sachverhaltshergang werden erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

PHK Hannebauer



Telefon: 026622-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell