Hachenburg
Fund eines E-Bikes
Polizeidirektion Montabaur

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde ein im Straßengraben befindliches E-Bike mitgeteilt.



Das Fahrzeug, welches im Straßengraben Graf-Heinrich-Straße / Einmündung Saynstraße lag, wurde sichergestellt und befindet sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg.
Es handelt sich hierbei um ein schwarzes Pedelec der Marke: "Giant" / weiße Aufschrift, dass Hinterrad ist beschädigt.

Hinweise auf den Besitzer bzw. zum Sachverhaltshergang werden erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 026622-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

