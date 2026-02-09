Fünf PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss



Um 01:15 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann mit seinem Wagen in der Rheinstraße von Herschbach/UWW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und er wurde mit zur Dienststelle genommen.

Um 13:45 Uhr wurde dann ein PKW-Fahrer auf der B49 bei Neuhäusel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 56-jährigen Mann aus Koblenz ergab sich der Verdacht auf einen zeitnah zurückliegenden Drogenkonsum und ein Test bestätigte die vorherige Einnahme von Cannabis und Amphetaminen. Der Fahrer gab den Konsum beider Substanzen zu und ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt nicht gestattet. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Um 21:22 Uhr fiel dann ein 20-jähriger PKW-Fahrer einer Streifenwagenbesatzung in der Kirchstraße von Nauort auf. Auch bei diesem jungen Mann ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum und ein Test bestätigte dies mit einem positiven Ergebnis auf Marihuana. Seine Fahrt endete somit auch an der Kontrollstelle und ihm wurde zu Beweiszwecken ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Um 22:51 Uhr wurde ein weiterer junger PKW-Fahrer auf der B 49 in der Gemarkung Kadenbach festgestellt, bei dem sich an der Kontrollstelle Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum ergaben. Auch hier verlief ein Vortest positiv auf Marihuana und eine Blutprobe wurde angeordnet.

Wenig später, um 23:30 Uhr, wurde an gleicher Stelle der B49 ein weiterer junger Fahrer aus der Pfalz kontrolliert. Auch bei diesem lagen drogentypische Konsummerkmale vor und ein Test bestätigte die Einnahme von Kokain und THC-Produkten. Dem Fahrer aus der VG Edenkoben wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt nicht gestattet. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Alle fünf Fahrer haben folglich mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.



