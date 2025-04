Frontalzusammenstoß zweier PKW mit vier Schwerletzten

Breitenau - Am Samstag, den 05.04.2025 gegen 16.00 Uhr befuhr eine 36jährige aus der VG Ransbach-Baumbach mit ihrem VW Passat in der Gemarkung Breitenau die Kreisstraße 127 aus Fahrtrichtung Breitenau kommend in Richtung der Stadt Ransbach-Baumbach.