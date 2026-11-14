Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Dabei stießen ein Transporter sowie ein PKW, jeweils besetzt mit einer Person, frontal zusammen.

Der Fahrer des PKW war in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Beide Unfallbeteiligten wurden im Anschluss in Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter mit der Fertigung eines Gutachtens beauftragt; die Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt.



Die B49 ist zum Zeitpunkt der Pressemitteilung sowie für den Zeitraum der andauernden Unfallaufnahme zwischen den beiden Ausfahrten Neuhäusel Süd und Mitte voll gesperrt.



Neben der FFW waren noch Kräfte des DRK, ein Unfallgutachter sowie die Straßenmeisterei vor Ort.



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