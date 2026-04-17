Frontalzusammenstoß auf der K 127 mit zwei Schwerverletzten

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer und alleinigen Insassen wurden hierbei schwer verletzt. Eine Person ist in ihrem Pkw eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden.
Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu werden aufgenommen. Beide Verletzten Personen werden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Die Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Höhr-Grenzhausen
Telefon: 02624/9402-0
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Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer und alleinigen Insassen wurden hierbei schwer verletzt. Eine Person ist in ihrem Pkw eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden.