Freilaufender Pfau in Kemmenau und Bad Ems gesichtet

Der Pfau wurde überwiegend im Waldgebiet gesichtet. Nach Rücksprache mit Wildvogelexperten findet sich der Pfau in der freien Natur zurecht. Aktuell geht von diesem keine Gefahr aus, es besteht kein Grund diesen einzufangen. Sollte der Pfau im öffentlichen Straßenverkehr gesichtet werden, wird um Mitteilung an die Polizei Bad Ems gebeten, weitere Maßnahmen zum Schutz des Pfaus werden sodann ergriffen. Ermittlungen zum Eigenheim des Pfaus dauern an, Hinweise hierhingehend werden ebenfalls an die Polizei Bad Ems erbeten.



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Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



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