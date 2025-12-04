flüchtiger Unfallverursacher auf Parkplatz eines Einzelhändlers

In der Zeit von 11 bis 12 Uhr kam es am Donnerstag, 04.12.2025, zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Nettomarktes.

Dabei wurde vermutlich im Rahmen eines Parkmanövers ein grauer PKW Honda beschädigt, welcher nahe des Eingangs geparkt war.

Der Unfallverursacher entfernte sich allerdings, ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben.



Daher sucht die Polizei Montabaur nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und bittet diese, sich auf der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

PHK'in Spohr

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell