Ein Zeuge beobachtete wie eine Person eine Glasflasche auf die Kreisstraße warf. Nach ersten Erkenntnissen war der unbekannte Flaschenwerfer in einer 3-köpfigen Personengruppe von Emmerichenhain nach Waidandshain unterwegs.
Die Polizeiinspektion Westerburg ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe oder dem Tatverdächtigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-98050
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Flaschenwurf auf Kreisstraße ***ZEUGEN GESUCHT***
Ein Zeuge beobachtete wie eine Person eine Glasflasche auf die Kreisstraße warf. Nach ersten Erkenntnissen war der unbekannte Flaschenwerfer in einer 3-köpfigen Personengruppe von Emmerichenhain nach Waidandshain unterwegs.