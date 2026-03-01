Rennerod-Emmerichenhain
Flaschenwurf auf Kreisstraße ***ZEUGEN GESUCHT***
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 01.03.2026 kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Flaschenwurf auf der Kreisstraße 41 zwischen den Ortsteilen Rennerod-Emmerichenhain und Waigandshain.

Ein Zeuge beobachtete wie eine Person eine Glasflasche auf die Kreisstraße warf. Nach ersten Erkenntnissen war der unbekannte Flaschenwerfer in einer 3-köpfigen Personengruppe von Emmerichenhain nach Waidandshain unterwegs.

Die Polizeiinspektion Westerburg ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe oder dem Tatverdächtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren