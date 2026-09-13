Feuerwehreinsatz in Hattert, Hauptstraße



Die vor Ort eintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort eine erhebliche Qualmentwicklung fest, zu einem offenen Brandgeschehen oder Feuer war es nicht gekommen.

Ermittlungen zufolge, war ein Kachelofen im Inneren des Anwesens angefeuert worden. Hierbei kam es zu einer erheblichen Qualmentwicklung, so dass die Bewohner das Anwesen verließen und sofort die Feuerwehr alarmierten.

An dem Haus war kein Brandschaden entstanden, lediglich eine Rauchbelästigung durch den Qualm.

Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren die Löschzüge der FFW Hachenburg und Hattert mit 45 Wehrleuten.



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