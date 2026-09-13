Hattert
Feuerwehreinsatz in Hattert, Hauptstraße
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Sonntag, 13.09.26, 16:25 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen des Brandes eines Anwesens in Hattert, Hauptstraße alarmiert.


Die vor Ort eintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort eine erhebliche Qualmentwicklung fest, zu einem offenen Brandgeschehen oder Feuer war es nicht gekommen.
Ermittlungen zufolge, war ein Kachelofen im Inneren des Anwesens angefeuert worden. Hierbei kam es zu einer erheblichen Qualmentwicklung, so dass die Bewohner das Anwesen verließen und sofort die Feuerwehr alarmierten.
An dem Haus war kein Brandschaden entstanden, lediglich eine Rauchbelästigung durch den Qualm.
Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden.
Im Einsatz waren die Löschzüge der FFW Hachenburg und Hattert mit 45 Wehrleuten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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