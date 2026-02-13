Feuerwehr rettet Hund aus einem Abwasserschacht

Die Besitzerin konnte den Hund aber nicht auffinden. Durch eine Streife konnte der Hund in einem offenen Abwasserschacht gefunden werden, der sich auf einer Weide befand. Aufgrund der Tiefe des Schachtes und des Gewichts und Größe des Tieres (Rottweiler) musste die Feuerwehr alarmiert werden, die mit Unterstützung der VG-Werke den Hund unverletzt bergen konnten. Warum die Schachtabdeckung fehlte konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Absicherung des Schachtes erfolgte durch die Werke.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Höhr-Grenzhausen



Telefon: 02624-94020





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell