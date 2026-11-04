Im Fahrzeug wurde bei der Kontrolle mögliches Diebesgut (vornehmlich größere Mengen an Tafeln Schokolade) festgestellt. Der 25jährige Mann, gegen den zudem ein Haftbefehl bestand, und die 27jährige Frau wurden festgenommen. Das mögliche Diebesgut und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich möglicher Tatorte dauern derzeit an.
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Festnahme bei Verkehrskontrolle
Im Fahrzeug wurde bei der Kontrolle mögliches Diebesgut (vornehmlich größere Mengen an Tafeln Schokolade) festgestellt. Der 25jährige Mann, gegen den zudem ein Haftbefehl bestand, und die 27jährige Frau wurden festgenommen. Das mögliche Diebesgut und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich möglicher Tatorte dauern derzeit an.