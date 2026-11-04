Rennerod
Festnahme bei Verkehrskontrolle
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Rennerod. Am Mittwoch, dem 04.11.2026, gegen 19:35 Uhr, wurde in der Herborner Straße ein PKW kontrolliert, welcher mit einer Frau und einem Mann, beides rumänische Staatsangehörige, besetzt war.

Im Fahrzeug wurde bei der Kontrolle mögliches Diebesgut (vornehmlich größere Mengen an Tafeln Schokolade) festgestellt. Der 25jährige Mann, gegen den zudem ein Haftbefehl bestand, und die 27jährige Frau wurden festgenommen. Das mögliche Diebesgut und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich möglicher Tatorte dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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