Felssturz am Loreleyfelsen - B42 voll gesperrt

Am 31.08.2026, gegen 08:00Uhr kam es am Loreleyfelsen zu einem Felssturz.

Hierbei sind mehrere Steinbrocken auf die B42 gefallen. Zu Beschädigungen von Fahrzeugen oder Personen kam es nicht. Die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub ist bis auf Weiteres, aufgrund der Sicherungsmaßnahmen, voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771 93270





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell