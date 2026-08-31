Hierbei sind mehrere Steinbrocken auf die B42 gefallen. Zu Beschädigungen von Fahrzeugen oder Personen kam es nicht. Die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub ist bis auf Weiteres, aufgrund der Sicherungsmaßnahmen, voll gesperrt.
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Felssturz am Loreleyfelsen - B42 voll gesperrt
Hierbei sind mehrere Steinbrocken auf die B42 gefallen. Zu Beschädigungen von Fahrzeugen oder Personen kam es nicht. Die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub ist bis auf Weiteres, aufgrund der Sicherungsmaßnahmen, voll gesperrt.