Montabaur
Felssturz am Loreleyfelsen - B42 voll gesperrt
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 31.08.2026, gegen 08:00Uhr kam es am Loreleyfelsen zu einem Felssturz.

Hierbei sind mehrere Steinbrocken auf die B42 gefallen. Zu Beschädigungen von Fahrzeugen oder Personen kam es nicht. Die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub ist bis auf Weiteres, aufgrund der Sicherungsmaßnahmen, voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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