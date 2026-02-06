Boden
Falschfahrt im Bereich der Abfahrt Boden (B255) - Zeugen gesucht
Am Freitag, den 06.02.2026, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg die Bundesstraße 255 im Bereich der Abfahrt Boden in Fahrtrichtung Heiligenroth zunächst entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Lesezeit 1 Minute



Entgegen erster Meldungen bemerkte der Fahrer sein Fehlverhalten offenbar bereits im Bereich der Abfahrt und wendete sein Fahrzeug entsprechend.

Zu einem Verkehrsunfall oder einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nach aktuellem Stand nicht.

Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrzeugführer möglicherweise gefährdet wurden, sowie Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur (E-Mail: pimontabaur@polizei.de oder telefonisch unter 02602-9226-0) in Verbindung zu setzen.

