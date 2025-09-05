Steinen
Fahrzeugsuche in aktuellem Vermisstenfall WW-GP 85
In einem aktuellen Vermisstenfall wird nach einem grauen BMW X3 mit dem amtl.

Kennzeichen WW-GP 85 und einem 65-jährigen Mann aus der VG Selters gefahndet. Von dem Fahrzeuginsassen geht keine Gefahr aus. Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

