Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Gegen 16:45 konnte in Westerburg ein 28jähriger Fahrer eines E-Scooters angehalten und überprüft werden. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen für zeitnahen Drogenkonsum auf, ein Vortest bestätigte diese Vermutung. Zudem war der E-Scooter nicht versichert und mit einem anderen Kennzeichen versehen gewesen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafanzeigen gegen ihn eröffnet.

Gegen 20:45 wurde ebenfalls in Westerburg ein Roller angehalten und überprüft, bei dem 20jährigen Fahrzeugführer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein Test ergab einen Wert von 1,06 Promille. Ihm wurde ein Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Am Vortag, Sonntag, 14.09.2025, wurde ebenfalls in Westerburg ein Pkw kontrolliert, welcher von einem 40jährigen Mann geführt wurde. Der Mann war alkoholisiert, ein Vortest ergab 1,65 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell