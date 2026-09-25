Kirburg
Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Symbolbild

dpa

In der Nacht des 25.09.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Kontrollstelle in Kirburg eingerichtet.

Dabei wurden die Verkehrsteilnehmer vermehrt auf Alkohol und Drogen am Steuer kontrolliert.
Gegen 01 Uhr wurde ein schwarzer Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer konnten im Rahmen der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. In einer anschließenden Fahrzeugdurchsuchung konnte Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Durch die Polizei Hachenburg wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Te.: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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