Bad Marienberg
Fahrzeug beschädigt - Verursacher flüchtig
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Bad Marienberg - Wildpark (ots) - Am 15.06.2026, im Zeitraum von 18:00 - 20:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Wildpark abgestelltes Fahrzeug von bislang unbekanntem Verursacher beschädigt.

Der Spurenlage zufolge touchierte demnach ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Fahren in- oder aus einer Parklücke, die Heckstoßstange von dem geparkten PKW des Geschädigten.

Es werden Zeugenhinweise erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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