Fahrzeug beschädigt - Verursacher flüchtig

Bad Marienberg - Wildpark (ots) - Am 15.06.2026, im Zeitraum von 18:00 - 20:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Wildpark abgestelltes Fahrzeug von bislang unbekanntem Verursacher beschädigt.

Der Spurenlage zufolge touchierte demnach ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Fahren in- oder aus einer Parklücke, die Heckstoßstange von dem geparkten PKW des Geschädigten.



Es werden Zeugenhinweise erbeten.



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