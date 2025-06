Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss durch junge Fahrer

In Höhn fiel dabei ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf. Bei einem Drogenvortest konnte bei ihm THC im Körper nachgewiesen werden, was auf den Konsum von Cannabis vor Fahrtantritt schließen lässt. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen § 24a Abs. 1a StVG erfasst.



In Molsberg kontrollierten die Polizeibeamten einen 21-jährigen Fahrzeugführer, welcher merklich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Außerdem besaß der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis für seinen Pkw. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen § 316 StGB und § 21 StVG aufgenommen.



Beiden Fahrern drohen nun Geldstrafen. Die Fahrten waren für beide Fahrzeugführer für diese Nacht beendet.



