Fahrerflucht ***Zeugenaufruf***

Am Montag, den 27.10.2025 ereignete sich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 auf dem unbefestigten Parkplatz gegenüber des Anwesen Hermann-Geisen-Straße 47 ein Verkehrsunfall.

Der Unfallverursacher verließ im Anschluss an die Kollision mit einem dort geparkten dunklen Pkw VW Passat die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Aufgrund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass der Unfallflüchtige mit seinem Fahrzeug beim ein-/oder ausparken gegen den abgestellten VW Passat stieß. Der VW Passat weißt Schäden am vorderen linken Kotflügel auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Höhr-Grenzhausen



Telefon: 02624-94020





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell