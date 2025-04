Fahrer eines Sattelzuges beschädigt Fahrzeug und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle

Am Montag, den 07.04.2025, gegen 05:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 54 am Zubringer der Bundesstraße 414 Höhe Salzburg zu einer Verkehrsunfallflucht.





Der Fahrer eines Sattelzuges hatte sich zunächst auf dem Zubringer links eingeordnet, die Warnblinkanlage eingeschaltet und angehalten. Mehrere Fahrzeugführer fuhren sowohl links als auch rechts an dem Gespann vorbei, um entsprechend nach Rennerod oder Fahrtrichtung Siegen abzubiegen. Als sich eine Dame mit ihrem Kleinwagen rechts neben dem Sattelzug befand, um Richtung Siegen abzubiegen, hielt sie an, um ein auf der B54 kommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. In diesem Moment fuhr der Fahrer des Gespannes los und bog nach rechts Richtung Siegen ab. Dabei übersah er das neben ihm stehende Fahrzeug und beschädigte dies nicht unerheblich. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Es ist bislang lediglich ein Teilkennzeichen des Sattelzuges bekannt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ist es nicht ausgeschlossen, dass es bislang noch unbekannte Zeugen des Verkehrsunfalls gibt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell