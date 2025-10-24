Montabaur
Fahrer eines nicht versicherten E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am 24.10.2025, gegen 07:30Uhr, wurde im Fürstenweg in Montabaur ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen festgestellt.

Der Fahrzeugführer führte diesen neben der Fahrbahn auf dem Gehweg.
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem 37-Jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht der Aufnahme von Cannabisprodukten, sowie von chemischen Drogen. Außerdem konnte für den E-Scooter kein Versicherungsschutz nachgewiesen werden. Der Fahrer wurde zum Zwecke einer Blutentnahme in das Krankenhaus nach Montabaur gebracht. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Es wurden zwei Strafverfahren, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region