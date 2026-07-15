Explosion eines Einfamilienhauses

Am 15.07.2026 kam es gegen 01:40 Uhr zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Rennerod.

Durch die Explosion stürzte eine Gebäudehälfte ein. Mindestens eine Person wurde verletzt. Es wird von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich ausgegangen.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Montabaur geführt und dauern noch an. Angaben zur Ursache können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.



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