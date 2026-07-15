Durch die Explosion stürzte eine Gebäudehälfte ein. Mindestens eine Person wurde verletzt. Es wird von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich ausgegangen.
Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Montabaur geführt und dauern noch an. Angaben zur Ursache können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.
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Explosion eines Einfamilienhauses
Durch die Explosion stürzte eine Gebäudehälfte ein. Mindestens eine Person wurde verletzt. Es wird von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich ausgegangen.