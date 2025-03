Am Donnerstag, 20.03.2025 und am Freitag, 21.03.2025, meldeten sich zwei Hundebesitzer aus Hillscheid bei der PW Höhr-Grenzhausen und teilten mit, dass sie in Hillscheid, Bereich Wendehammer Alte Lindenstraße, beim Hundespaziergang vermutlich präparierte Köder für Hunde auf dem Boden gefunden hätten.