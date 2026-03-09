Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der L304 bei Selters

Gegen 13:30 Uhr kam es auf der L304 Zwischen Selters und Oberhaid zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer.

Aktuell ist die Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, die Verkehrsunfallaufnahme wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei Montabaur bittet zunächst von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet werden.



