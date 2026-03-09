Aktuell ist die Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, die Verkehrsunfallaufnahme wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei Montabaur bittet zunächst von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Brandscheidt, PHK'in
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der L304 bei Selters
Aktuell ist die Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, die Verkehrsunfallaufnahme wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei Montabaur bittet zunächst von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet werden.