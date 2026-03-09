Selters
Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der L304 bei Selters
Gegen 13:30 Uhr kam es auf der L304 Zwischen Selters und Oberhaid zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer.

Aktuell ist die Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, die Verkehrsunfallaufnahme wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei Montabaur bittet zunächst von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Brandscheidt, PHK'in

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

