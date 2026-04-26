Die L330 ist derzeit für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen.
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Erstmeldung - Nassau, Verkehrsunfall auf L330 Nassau-Hömberg
Die L330 ist derzeit für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen.