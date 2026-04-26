Erstmeldung - Nassau, Verkehrsunfall auf L330 Nassau-Hömberg

Am 26.04.2026 gegen 12:28 Uhr ereignete sich auf der L330 zwischen Nassau und Hömberg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades.

Die L330 ist derzeit für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen.

Weitere Informationen folgen, von Vorabanfragen bitten wir abzusehen.



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