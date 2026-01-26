Zwei Bewohner konnten sich aus dem Gebäude retten, wobei eine Person ins Krankenhaus verbracht werden musste. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Brandursache ist noch unbekannt.
Erstmeldung - Gebäudebrand mit einer verletzten Person
