Erneutes Auslegen von Reißzwecken auf Radweg - Zeugen gesucht!

Durch die Reiszwecken wurden die Reifen eines Radfahrers beschädigt.



Bereits am 07.09.2025 wurde ein gleichgelagerter Vorfall an derselben Örtlichkeit bei der Polizeiinspektion Montabaur angezeigt.



Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Montabaur in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell