Erneut einsatzreiche Nacht im Dienstgebiet der PI Westerburg

Auf der Kirmesveranstaltung in Elsoff kam es gegen 00:25 Uhr zu einer Körperverletzung, indem eine Person einem jungen Mann unvermittelt in das Gesicht schlug, wodurch dieser u.a. eine Prellung des Wangenknochens erlitt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Gegen 02:00 Uhr sollte ein Besucher der Kirmes in Seck aufgrund seines Verhaltens seitens des Sicherheitsdienstes von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Im Verlaufe dessen wurde eine Security-Mitarbeiterin durch diesen beleidigt.

Auf der Kirmesveranstaltung in Höhn kam es seitens eines Mannes zu mehreren Belästigungen gegenüber Frauen, weshalb diverse Strafanzeigen aufgenommen wurden. Der alkoholisierte Beschuldigte erschien etwas später, um 04:50 Uhr, mit seinem eigenen PKW als Fahrer auf der hiesigen Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,60 Promille. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Zu allen Fällen wurden diverse Strafanzeigen, u.a. wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung, aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 9805-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell