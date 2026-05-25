Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Aufgrund umliegender Dorffeste wurden die Verkehrsteilnehmer vermehrt auf Alkohol am Steuer kontrolliert.

Gegen 02 Uhr sollte sodann ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer ignorierte die Anhaltesignale der Polizeibeamten und flüchtete über die B8 in Richtung Wahlrod. Nach sofort eingeleiteter Verfolgung konnte das Fahrzeug in einem Hinterhof in Höchstenbach festgestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte in der Kontrolle starker Alkoholgeruch wahrgenommen und weitere Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



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