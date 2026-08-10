Ergänzungsmeldung zum Waldbrand in Hilgert

Unterstützt wurden die Löscharbeiten auch durch den Polizeihubschrauber, der Wasser aus dem nahgelegenen Erlenhofsee entnahm und über der Brandstelle abwarf. Aufgrund der Anzahl der eingesetzten Kräfte übernahm der Kreisfeuerwehrinspekteur des Westerwaldkreises und sein Vertreter die Einsatzleitung. Die L 307 musste im Bereich Hilgert für die An- und Abfahrt der Einsatzfahrzeuge gesperrt werden. Der Stromausfall hing mit der Beschädigung der Stromleitung in diesem Bereich zusammen. Ob diese Beschädigung für die Brandentstehung verantwortlich ist, wird noch untersucht. Nach Angaben der Feuerwehr brannten ca 30.000 qm Waldfläche. Insgesamt wird durch die Brandwache 80.000 qm beobachtet. Durch den Einsatz wurden 4 Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht verletzt.



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Polizeiwache Höhr-Grenzhausen



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