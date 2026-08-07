Erfolgreiche Suche nach einem vermissten Kind

Das Kind befand sich mit einer Gruppe im Wald zwischen Holzhausen und Pohl und entfernte sich eigenständig von dieser.

Durch intensive Maßnahmen zur Personensuche konnte das Kind nach ca. einer Stunde durch Kräfte der Feuerwehr wohlbehalten aufgefunden werden. Für die Zeit der Suchmaßnahme war die B260 zwischen Holzhausen und Pohl vollständig gesperrt.



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Polizeiinspektion St. Goarshausen



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