Holzhausen
Erfolgreiche Suche nach einem vermissten Kind
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Holzhausen - Pohl (ots) - Am 07.08.2026 wurde um 12:45Uhr ein 8-Jahriges Kind als vermisst gemeldet.

Das Kind befand sich mit einer Gruppe im Wald zwischen Holzhausen und Pohl und entfernte sich eigenständig von dieser.
Durch intensive Maßnahmen zur Personensuche konnte das Kind nach ca. einer Stunde durch Kräfte der Feuerwehr wohlbehalten aufgefunden werden. Für die Zeit der Suchmaßnahme war die B260 zwischen Holzhausen und Pohl vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren