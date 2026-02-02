Bad Ems
Erfolglose Flucht vor der Polizei
Symbolbild
dpa

Am 02.02.2026 gegen 0:30 Uhr wollte eine Zivilstreife einen Autofahrer in Bad Ems einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Der 24jährige Fahrzeugführer schaltete jedoch das Licht aus und versuchte mit stark erhöhter Geschwindigkeit zu fliehen. Letztendlich konnte er jedoch eingeholt und gestoppt werden. Der Grund der Flucht war schnell klar. Der junge Mann hat keinen Führerschein. Da auch ein Joint in seinem Fahrzeug gefunden worden ist, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Telefon: 02603/970-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

