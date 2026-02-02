Erfolglose Flucht vor der Polizei

Der 24jährige Fahrzeugführer schaltete jedoch das Licht aus und versuchte mit stark erhöhter Geschwindigkeit zu fliehen. Letztendlich konnte er jedoch eingeholt und gestoppt werden. Der Grund der Flucht war schnell klar. Der junge Mann hat keinen Führerschein. Da auch ein Joint in seinem Fahrzeug gefunden worden ist, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.



