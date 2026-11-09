Eppenrod
Eppenrod. Werkzeug aus Fahrzeug entwendet
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.

/08. November) entwendeten Unbekannte in der Forsthausstraße aus einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat Ducato mehrere Werkzeuge. Hierzu wurde die Hecktüre des Fahrzeugs gewaltsam geöffnet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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