Eppenrod. Werkzeug aus Fahrzeug entwendet

/08. November) entwendeten Unbekannte in der Forsthausstraße aus einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat Ducato mehrere Werkzeuge. Hierzu wurde die Hecktüre des Fahrzeugs gewaltsam geöffnet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010 entgegen.



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Telefon: 06432-6010





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