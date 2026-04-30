Polizeidirektion Montabaur
Entwendetes E-Bike
Symbolbild

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dpa

Bad Marienberg / Bismarckstraße (ots) - Im Zeitraum vom 29.04.23:00 Uhr bis zum 30.04.05:30 Uhr wurde ein mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike entwendet.

Bad Marienberg / Bismarckstraße (ots) -

Im Zeitraum vom 29.04. / 23:00 Uhr bis zum 30.04. / 05:30 Uhr wurde ein mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike entwendet. Das Pedelec befand sich im Bereich eines Hauseingangs in der Bismarckstraße 37a.

Es handelt sich hierbei um ein grau-metallic Fahrrad der Marke Kalkhoff Endeavour 1, jedoch ohne Vorderreifen, da dieser an der Tatörtlichkeit mitsamt Fahrradschloss zurückgelassen wurde. Das Rad war bestückt mit einer grauen Fahrradtasche.

Täter / Zeugenhinweise werden erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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