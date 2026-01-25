Der ca. 25 kg schwere Kessel mit dem Durchmesser von 70 cm befand sich auf einem Metallgestell, welches vor Ort verblieb.
Es werden Hinweise auf verdächtige Personen sowie Fahrzeuge erbeten, die sich insbesondere im Tatzeitraum im Bereich des Kirchengeländes aufgehalten haben.
Entwendeter Kupferkessel von dem Kirchengelände