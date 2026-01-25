Entwendeter Kupferkessel von dem Kirchengelände

Im Zeitraum vom 24.01.2026 / 11:45 Uhr bis zum 25.01.2026 / 08:50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen ein Kupferkessel entwendet, welcher vor dem Haupteingang der evangelischen Kirche in Kroppach positioniert war.





Der ca. 25 kg schwere Kessel mit dem Durchmesser von 70 cm befand sich auf einem Metallgestell, welches vor Ort verblieb.



Es werden Hinweise auf verdächtige Personen sowie Fahrzeuge erbeten, die sich insbesondere im Tatzeitraum im Bereich des Kirchengeländes aufgehalten haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Pressestelle

PHK Hannebauer



Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell